Piozzo cambia rotta e sceglie Sergio Lasagna come sindaco

Sergio Lasagna (“Vivere Piozzo”) sarà il nuovo sindaco di Piozzo per i prossimi cinque anni.



Il candidato è stato premiato dagli elettori con 325 voti favorevoli, pari al 55,27% delle preferenze. Antonio Acconciaioco (“Insieme per Piozzo nel segno della continuità”) ha invece raccolto 263 voti (44,73%).

"Soddisfatto per me e per la mia squadra - commenta Lasagna - . Siamo pronti a lavorare per il paese per realizzare i progetti che abbiamo in mente. Partiremo dal Sociale, servizio alla persona e per dare nuovo uso alla casa di riposo che da troppo tempo è vuota".



Sono stati 608 i votanti, su 925 elettori: l'affluenza è quindi di 65,73%. Sedici le schede nulle e quattro quelle bianche.