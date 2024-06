Volley Femminile: l'ex allenatore della Lpm Bam Mondovì Marco Gazzotti riparte dal Valdarno Volley (B1)

L'ex allenatore della Lpm Bam Mondovì Marco Gazzotti riparte dal Valdarno Volley, formazione toscana che parteciperà al prossimo campionato di B1 femminile. Il tecnico modenese, dunque, ritrova la panchina dopo l'esperienza poco felice vissuta a Mondovì. Coach Gazzotti, lo ricordiamo, dopo una regular season altalenante, a dicembre era stato esonerato dal Puma e sostituito dall'allora vice allenatore Claudio Basso.

Ora, dunque, per l'esperto allenatore modenese sta per cominciare una nuova avventura sportiva in terra aretina."Le impressioni sono estremamente positive" - ha affermato coach Gazzotti a Passione Valdarno - "Sono contento della scelta fatta. Sposo molto volentieri questo progetto, compresa la volontà della società di fare un campionato di alto livello. Ho notato che in questa società c'è la stessa voglia e la stessa determinazione che ho io nel fare le cose per bene."