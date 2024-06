Biblioteca di Savigliano, si conclude il servizio civile di Alice, Giordana e Isabella

Si è concluso da pochi giorni l'anno di Servizio Civile di Alice, Giordana e Isabella presso la biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano.

Grazie al loro impegno, la biblioteca ha potuto portare avanti molti progetti importanti. Tra cui “Imbookiamoci”, concorso letterario per lettori delle Scuole Superiori, il “Circolo dei lettori”, le attività del progetto 0-6 anni “Cultura per Crescere”.

«Dire grazie per tutto quello che hanno fatto non basterebbe» commenta Roberta Pesce, Operatore Locale di Progetto, che ha seguito le ragazze in questo anno.

«Stare con loro è stato un grande arrichimento per noi – le fa eco Valeria Nigro, direttrice della biblioteca –. Ci hanno dato tantissimo, anche sul piano relazionale ed affettivo».

Un grazie ad Alice, Giordana ed Isabella arriva anche, oltre che da tutto lo staff della “Baccolo”, dalla Responsabile del Settore Cultura Laura Mellano e dall'Assessore Roberto Giorsino.

Ora il testimone delle tre civiliste è già stato raccolto: Chiara, Michele e Mircea sono i nuovi volontari che presteranno servizio fino al prossimo maggio.