Confcommercio Ascom Monregalese, Elvio Chiecchio si dimette perchè nominato in Fondazione Crc

Confcommercio As.com. Monregalese, prende atto della nomina nel Consiglio Generale di Fondazione CRC dell'amico Elvio Chiecchio, componente sino ad oggi del Consiglio Direttivo dell'Associazione presieduta da Mattia Germone. Alle felicitazioni e agli auguri per un buon lavoro, che sicuramente impegnerà Elvio nell'interesse di tutto il nostro territorio monregalese e non solo, si affianca il rammarico delle sue dimissioni che, quale nuovo eletto in Fondazione, ha rassegnato da consigliere di As.com. Monregalese. Sicuri dell'ottimo apporto che potrà fornire con la sua esperienza e la sua dedizione, vogliamo quindi rinnovare i migliori auguri di buon lavoro ad Elvio Chiecchio e a tutti gli altri neonominati dell'area monregalese che andranno a rappresentare il nostro territorio in un ente prestigioso come Fondazione CRC.