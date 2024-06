L'Associazione Cuneese Malati Reumatici dona attrezzature sanitarie all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

ACUMAR, Associazione Cuneese Malati Reumatici, ha donato, all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, alcune attrezzature sanitarie (stampelle, bastoni e altri ausili) per migliorare il percorso educazionale dei pazienti affetti da malattie reumatiche, oltre a materiale innovativo per realizzare tutori su misura per i malati seguiti dall'ambulatorio di Terapia Occupazionale della Reumatologia. Alla consegna del materiale erano presenti la presidente di Acumar Antonietta Romano, il direttore della struttura complessa di Reumatologia, Nicoletta Romeo e il direttore sanitario di Azienda Giuseppe Coletta.

Coletta: “La malattia reumatica è molto impattante sulla vita quotidiana, con la sua stabilizzazione migliora la qualità di vita. Gli ausili rappresentano un valore aggiunto, per questo ringrazio Acumar e tutti i volontari che sono per noi una risorsa fondamentale.”

Nel recente passato l’associazione aveva donato una cucina ergonomica al reparto.