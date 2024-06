Un successo le due iniziative di Savigliano per la Giornata Mondiale dell'Ambiente

Nella settimana scorsa, in occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente, vi sono stati a Savigliano due importanti avvenimenti. Nella serata di mercoledì, nell’ Antico Palazzo comunale di Via Miretti 4 : “Il ricordo di Re Cit”. Una conferenza organizzato da Comune e Centro Turismo Escursionistico in collaborazione con Agrion. Erano Partner: Rotary Club Savigliano, FAI di Saluzzo e Gruppo di Savigliano, Conitours, associazione Fuma che ‘nduma. In modi diversi tutti legati a questo personaggio dai molti aspetti ed interessi: Mario Torre, un pescatore di fiume che tutti conoscevano. Valutando la quantità di presenze in sala e l’attenzione prestata, è ancora indimenticato.

Ne hanno parlato l’architetto Sergio Buscatti, a nome del Rotary che lo scorso anno ha prodotto i due manifesti Origlia di Beppe Morino su Re Cit, Angela Ambrosino con molti ricordi giovanili, il giornalista Fiorenzo Panero evocante cenette d’amici nella casetta accanto al ponte sulla riva sinistra del Maira e molti dei presenti. Ha condotto serata e dibattito finale Angelo Badino, guardia ecologica che in mattinata aveva già guidato nel Parco Re Cit gruppo di studenti della primaria a vedere il campo delle Api che ogni anno, grazie a CRC, è oggetto di semine Agrion gradite alle Api.

Ed ancora al Parco Re Cit, sempre sulla riva sinistra sabato vi è stata Sabato 8 giugno il secondo evento. Attivata dal FAI si trattava d’una giornata di sensibilizzazione e conoscenza sui principali temi ambientali: crisi climatica, biodiversità, suolo, acqua, agricoltura e paesaggio. Nell’ambito del progetto CRC “+ API”, era dedicata a Mario Torre (Re Cit) nel Parco a lui dedicato. Organizzata da Comune e CTE, promossa da Filiera Futura con Fondazione CRC e Agrion, partners: Rotary Club Savigliano, FAI di Saluzzo e Gruppo di Savigliano, Conitours, associazione Fuma che ‘nduma, proponeva al mattino e pomeriggio interventi e iniziative per giovani, adulti, famiglie con bambini. “Visita al Parco “. Divisi a gruppi, erano accompagnati, oltre che da Giovanni Badino, da esperti di vario genere con storie del fiume, alberi e tematiche di biodiversità.

Da Elena Giusiano per le api a Conitours, con Ariele Muzzarelli, apicultore, a Luigi Bertero esperto di avifauna della Lipu Cuneo Birding, dall’arch. Giovenale Bergesio, progettista di recupero della discarica ora parco ad Edoardo Rossone della società pescatori sportivi, che esponeva bellissime riproduzioni lignee di pesci del fiume, da agronomo Marco Giletta del Centri di recupero fauna selvatica di Bernezzo che ha liberato un riccio ed una ghiandaia, al Rotary Club Savigliano.

Un gruppo di rotariani, con Buscatti, verificato lo stato del paio di cartelloni Re Cit e fornito delucidazioni, ha ancora distribuito sacchettini per api per semina in vasi di casa e volumi dispense 2024 anti cyberbullismo e bullismo. Ancora presenti l’Assessore alla cultura Roberto Giorsino e giornalista Fiorenzo Panero. Per l’intera settimana, un manifesto Re Cit è rimasto esposto nelle vetrine CRS di Piazza del Popolo.