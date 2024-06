Dopo 15 anni Luigino Gallo non è più sindaco di Clavesana

Oltre allo scranno più importante in consiglio comunale, la lista "Amiamo Clavesana" si aggiudica sette seggi, contro i tre di "Lista Civica per Clavesana".

Così Terreno: "Se il risultato ci ha premiati in questa maniera, ho l'obbligo di dire un grande grazie alla mia squadra, che ha lavorato in modo egregio. È evidente, a questo punto, la voglia di cambiamento che pervade la comunità clavesanese, che ha ben d'onde. Ma la sfida vera comincia adesso, il lavoro "serio" parte domani. Mi è d'obbligo ribadire in questo momento le parole d'ordine che abbiamo deciso di porre a stella polare della nostra azione amministrativa: trasparenza, interesse comune e amore per Clavesana. E adesso al lavoro!"