Il nuovo sindaco di Ceva è Fabio Mottinelli, nella sua lista Fabio Ferrero ottiene 186 preferenze

Con 1215 voti ossia 44,01% Fabio Mottinelli è stato eletto nuovo sindaco di Ceva (leggi qui).

All'interno dei componenti della sua lista "Ceva in Comune", il titolo di mister preferenze va a Fabio Ferrero detto Netti che ha raccolto ben 186 suffragi, segue Laura Amerio (181), Luca Prato (139), Cinzia Boffano (128), Giulia Iseppi (117), Manuel Alciati (87), Alessandro Favole (73), Paolo Voarino detto Testa (70), Ilaria Accamo (66), Paola Giuria (64), Andrea Accamo (31).

"Le sensazioni in campagna elettorale erano buone, la nostra squadra ha fatto un buon lavoro. - ha commentato ieri, Fabio Mottinelli, subito dopo il termine dello spoglio - La vittoria è solo il punto di partenza. Ascolto, famiglia e sicurezza saranno i primi punti da cui partiremo per la nostra Città. Per quanto riguarda la sicurezza, come già annunciato, la messa in sicurezza del Tanaro è prioritaria e verrà delegato un assessore apposito".

Fermo al 38,94% il sindaco uscente Vincenzo Bezzone che ha raccolto 1075 voti con la lista "Bezzone per Ceva", mentre la terza candidata in corsa al municipio, Cinzia Gallo ha ottenuto471 voti pari al 17,06%.