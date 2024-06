Lesegno, riconfermato il sindaco uscente Emanuele Rizzo con 371 voti

È stato riconfermato con 371 il sindaco uscente di Lesegno Emanuele Rizzo che si prepara per il secondo mandato alla guida del paese.

Tra i comuni della Granda che avevano un'unica lista in corsa per il municipio - Lesegno aveva come principale ostacolo il quorum - raggiunto nella giornata di domenica, con il 71,94% di affluenza.

"Siamo contenti dell'affluenza registrata, che ci ha consentito di superare il quorum. - il commento del rieletto sindaco - "Siamo contenti che gli elettori ci abbiano confermato la fiducia, sintomo che quello fatto in questi cinque anni è stato apprezzato. Siamo pronti a lavorare e a metterci nuovamente a disposizione del paese".