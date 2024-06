Limone Piemonte, Riberi pronto a riprendere il lavoro

Largo il consenso accentratosi a seguito delle elezioni comunali sul nome del sindaco uscente di Limone Piemonte Massimo Riberi (“Limone nel Cuore”): a ventiquattro ore dallo spoglio si parla di 547 voti favorevoli per i 61,05% delle preferenze, sufficienti a superare i 349 voti (38,95%) di Piergiorgio Carlo Chiera (“Limone – Il turismo è tradizione”).



I seggi assegnati a “Limone nel Cuore” sono sette in totale, assegnati in conseguenza alla lista delle preferenze:

Paolo Bongioanni 84

Rebecca Viale 54

Antonella Mariotti 52

Andrea Audino 39

Manuel Giordano 28

Guido Pettavino 26

Patrizia Mellano 24

Simone Andrea Picconi 20

Emma Segre 16

Thomas Giraudo 13



Gli avversari di “Limone-Il turismo è tradizione” se ne vedranno assegnati tre, secondo la seguente classifica di preferenze:

Elio Bottero 64

Battista Astegiano 46

Pier Paolo Valerio Ballarè 40

Giacomo Giuseppe Dalmasso 37

Valentina Vizio 21

Andrea Polo Moretti 20

Alessia Casoni 15

Samuele Gitto 15

Paola Pittelli 7