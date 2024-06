Erasmus, 5 settimane a Guadarrama per altrettante ragazze del liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì

Manca solo qualche giorno per l’inizio dell’estate secondo il calendario, ma per gli studenti, con eccezione di chi dovrà affrontare la maturità, iniziano le vacanze estive. Finalmente!

È trascorso tutto un anno di sveglie, zaini , verifiche, compiti… ma anche viaggi studi, conferenze, teatro. Tante attività che favoriscono la crescita e la maturità.

Un gruppo di cinque ragazze del liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì grazie al progetto Erasmus ha trascorso cinque settimane a Guadarrama, un paese vicino a Madrid completamente finanziato dalla borsa di studio. Ciò che distingue questo progetto da una vacanza studio è il fatto di frequentare le lezioni in un liceo pubblico spagnolo e vivere in un contesto familiare in completa immersione linguistica. Un’esperienza, questa, come testimoniato dalle ragazze al loro rientro, che non solo ha permesso un miglioramento nella competenza linguistica e comunicativa della loro terza lingua studiata, ma che ha contribuito a rafforzare il loro spirito di flessibilità, adattamento alle nuove circostanze, curiosità verso una nuova realtà, e maturare un atteggiamento di maggiore maturità per affrontare la vita e lo studio.