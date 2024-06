Il coro “Envie de Chanter” festeggia 20 anni di musica

La corale Envie de Chanter, in collaborazione con il Comune di Envie, il Circolo culturale "La Torre nel Parco", l'associazione Cori piemontesi e la Pro Loco di Envie, annunciare il programma ufficiale dei festeggiamenti per i suoi primi 20 anni di attività.

Tre giorni di musica, emozioni e ricordi. Si parte venerdì 14 giugno, alle 21,15, nel Parco della Torre (o nel salone della Comunità Cenacolo in caso di maltempo), dove si terrà l'evento "20 anni da ricordare". Un'occasione per rivivere i momenti salienti della storia della corale attraverso le esibizioni del Coro giovanile “Envie de Chanter”, del gruppo ex-coristi, del gruppo genitori, del coro parrocchiale San Marcellino e del gruppo corale e orchestrale del Liceo Bodoni di Saluzzo.

Sabato 15 giugno, alle 21,15 sempre al Parco della Torre (o nel salone della Comunità Cenacolo in caso di maltempo), sarà la volta di "20 anni da festeggiare". Protagonista il Coro giovanile Envie de Chanter, accompagnato dai musicisti d'eccezione: Luigi Martinale, Paolo Franciscone e Alberto Palumbo.

La serata sarà arricchita dalla presentazione di brani inediti composti da Enrico Sabena e Luigi Martinale e dall'esibizione delle ginnaste dell’associazione sportiva Relevé di Revello.

Non mancheranno i piccoli alunni della scuola primaria di Envie e di Barge. A presentare la serata sarà l'attore Mario Bois.

Domenica 16 giugno, dalle 15,30, un pomeriggio di musica tra cultura e storia con visita guidata di Envie, in collaborazione con "La Torre nel Parco".

Ad allietare il pomeriggio, le voci del Coro voci bianche e giovanile Envie de Chanter, assieme al Coro di voci bianche dell’ Accademia Montis Regalis di Mondovì, il Coro del Liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo, il Coro alpini Tenente Bracco di Revello e Corale Le Tre Valli di Saluzzo.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

I festeggiamenti per i 20 anni di Envie de Chanter sono un'occasione per immergersi nel mondo della musica corale e per scoprire il talento e la passione dei suoi protagonisti. Sono anche un invito a tutti gli amanti della musica e della cultura a partecipare e a condividere la gioia di questo traguardo importante.