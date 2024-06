La passione per la vespa unisce Farigliano e Lesegno

Tutto pronto per il Vespa giro di Farigliano, in programma domenica 16 giugno, organizzato dal Vespa club Bisalta in collaborazione col Comune e col gruppo Rascia' Cune.

Il programma prevede ritrova iscrizione davanti al municipio di Farigliano, in Piazza Vittorio Emanuele II alle 8:30. A seguire partenza del giro con l’aperitivo presso cantina del Ciabot in località Naviante e alle 12 il pranzo presso la sede della Proloco.

In pomeriggio il gruppo partirà alla volta di Lesegno dove verrà alle 16 inaugurato un murales dedicato al 75º anniversario del Vespa club Italia, realizzato da Elisa Calzoni di Cuneo.

"Quest'anno non siamo riusciti a organizzare il VespinUp, ma lo riproporremo il prossimo anno. - anticipa il sindaco di Lesegno, Emanuele Rizzo - L'opera che verrà inaugurata il 16 giugno comprenderà anche un un simbolo dedicato al legame con il Comune di Farigliano, con cui speriamo di riuscire a potenziare il giro vespa e continuare a collaborare in futuro. Questo evento è un'occasione per incrementare il percorso artistico dedicato ai murales con le vespe che colorano il nostro paese. Ringrazio ovviamente tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione dell’evento".

Nel corso della giornata verranno premiate: la Vespa più vecchia, il Vespista che arriva da più lontano e il più giovane.

L’inaugurazione murales sarà fissata per le 16 presso l’incrocio stradale tra via Garibaldi e via Pettiti.