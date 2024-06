Revello, torna "Borghi in Gioco": otto borghi in sfida fra divertimento e tradizione

A Revello cresce l’attesa per la nuova edizione di “Borghi in Gioco”, il grande evento organizzato dalla Pro Loco che da venerdì 14 giugno accende la sana rivalità, lo spirito creativo e il coraggio di mettersi in competizione di tutti i revellesi, attesi ancora più numerosi rispetto a due estati fa.

Confermati gli otto borghi partecipanti: Borgo Centro Storico, Borgo Airale, Borgo Dietro Castello Morra San Martino, Borgo San Firmino Staffarda, Borgo Forte del Bramafam, Borgo Ex Filatura, Borgo San Pietro Tetti Pertusio e Borgo Campagnole Madonna delle Grazie.

Il tema scelto, annunciato durante i festeggiamenti di San Biagio lo scorso febbraio, è ‘Civiltà, periodi storici e grandi avvenimenti del passato: dall’uomo primitivo al 1799’ che ha scatenato la fantasia dei revellesi e da mesi li tiene impegnati tra creazioni e preparazioni di ogni genere.

“Sono molto orgoglioso di essere riuscito, insieme a tutta la Pro Loco, a riproporre questo evento che richiede un importante sforzo organizzativo – le parole del presidente Elia Tevino – abbiamo visto che “Borghi in Gioco” ha riscontrato grande apprezzamento, ma ha acceso anche la competizione tra i borghi. L’auspicio è che tutto si svolga in una cornice di massimo divertimento e rispetto reciproco

Anche quest’anno – continua Tevino - il palco sarà allestito in piazza San Rocco che sarà punto di ritrovo per tutti anche nelle serate di sabato 15 e giovedì 20 giugno che abbiamo lasciato libere per poter assistere, tutti insieme, alle gare dell’Italia impegnata agli Europei grazie a un maxi schermo e a un servizio bar e ristorazione.

IL PROGRAMMA

Venerdì 14 giugno (dalle 21): sfilata, presentazione ed esibizione degli otto borghi partecipanti

Sabato 15 giugno (dalle 14): “La caccia al tesoro del Maestro”, torneo di Scala 40, “Artista per un giorno”

Domenica 16 giugno: Giochi Sportivi (ore 14.30) e Quizzettone (ore 21)

Lunedì 17 giugno (ore 20): Torneo di Boccette – prima serata

Martedì 18 giugno (ore 20): Torneo di Boccette – seconda serata

Venerdì 21 giugno (ore 21): I borghi portano in scena il loro tema con una rappresentazione teatrale

Sabato 22 giugno (dalle 19): Cena, proclamazione del vincitore e grande festa finale.