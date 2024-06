Peveragno, un successo la prima Fragolata della nuova Pro Loco

Come si dice, “buona la prima”, per il nuovo direttivo della Pro Loco di Peveragno che nel weekend appena trascorso è stato impegnato con l’allestimento della sua (appunto) prima Fragolata.



La manifestazione più importante dell’anno per il paese ai piedi della Bisalta ha riscontrato un grande successo di pubblico, con le serate di piazza di giovedì, venerdì, sabato e lunedì con numeri molto soddisfacenti e sempre vicini al migliaio di persone. Durante la giornata di domenica – risparmiata dal maltempo sino al pomeriggio tardo – flusso importante come da tradizione, dalle tre alle cinquemila persone circa, e per i produttori di fragole riuniti nel mercato di piazza Pietro Toselli il “tutto esaurito”.

Renaudi e Ghigo: “Già tante idee per la prossima edizione”

“Non ci possono essere altro che commenti positivi: il nuovo direttivo della Pro Loco, così come già all’ultima edizione del Natale in Contrada, si è dimostrato più che pronto a sostenere l’impegno e tutto è andato nel migliore dei modi possibili – ha commentato il sindaco Paolo Renaudi - . Siamo davvero molto soddisfatti della collaborazione tra Comune e Pro Loco, al cui lavoro siamo davvero riconoscenti”.



Ringraziamenti anche da parte di Vilma Ghigo, vicesindaco e assessore alle manifestazioni: “Importante la buona gestione degli appuntamenti tradizionali, ma anche la realizzazione delle nuove idee buttate sul tavolo. Esempi perfetti l’elegantissima Cena in Rosso, ma anche il ‘Peve’s got talent’ e la nuova veste del concorso di Miss Fragola, più aperta alle tematiche odierne e meno semplice concorso di bellezza. Tanti sono già gli spunti e le idee per l’edizione dell’anno prossimo”.