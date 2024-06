A La Morra in scena "Tutti i Secoli della Mia Infanzia – Il Bambino in Beppe Fenoglio"

Si terrà venerdì 28 giugno alle 21 la rappresentazione teatrale "Tutti i Secoli della Mia Infanzia - Il Bambino in Beppe Fenoglio", organizzata dal Club per l’UNESCO di La Morra in collaborazione con il Comune di La Morra, l'Ufficio Turistico, la Cantina Comunale, l'Associazione Agorà e con la partecipazione, come sponsor, di Borello Supermercati.

L'evento è organizzato in occasione delle celebrazioni del decennale del riconoscimento UNESCO dei “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato” e si terrà in Piazza Castello a La Morra.

Ingresso a offerta libera

Descrizione dell'Opera

"Tutti i Secoli della Mia Infanzia" porta in scena i racconti di Beppe Fenoglio ambientati nella Langa del primo Novecento, una terra aspra e povera, ma ricca di passioni e ironie crudeli. Le esperienze formative di Fenoglio, la profonda connessione con la gente del posto si realizzano nell’espressione di un amore assoluto che permea tutta la sua opera.

Lo spettacolo è diretto e interpretato da Paolo Tibaldi, affiancato dal giovane Vittorio Anselma, di soli dieci anni. I due attori danno vita a personaggi, azioni, dialoghi ed evocazioni simboliche, creando un'esperienza teatrale intensa e coinvolgente. Accompagnati dalle musiche originali di Mauro Carrero.