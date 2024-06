Bra ripropone gli appuntamenti con il cinema all’aperto

Ritorna uno degli appuntamenti clou dell’estate braidese. Si tratta della rassegna “Cinema all’aperto”, che prevede otto serate in cui verranno proiettate altrettante pellicole che negli ultimi mesi hanno spopolato in sala. Anche quest’anno la location sarà quella del cortile di Palazzo Traversa in via Parpera 4.

La rassegna si apre giovedì 27 giugno 2024 alle 21.30 con la commedia di Francesco Amato “Santocielo”, con Ficarra, Picone e Mariachiara Giannetta. Il film ha come protagonista un angelo pasticcione che piazza in grembo ad un uomo il Messia, proprio in tempo per il Natale, costringendo così il Paradiso a correre ai ripari per rimediare al madornale quanto divertente errore. Il fortunato papà sarà Nicola, un vicepreside misogino e bigotto di una scuola cattolica che non vuole concedere il divorzio alla moglie, ma che con questa “lieta novella” cambierà radicalmente il suo modo di pensare sulla vita e la religione.

“Cinema all’aperto” prosegue il 4 luglio con “Palazzina LAF” di Michele Riondino, l’11 luglio con “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, il 18 luglio con “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh, il 25 luglio con “Perfect days” di Wim Wenders, il 1 agosto con “Wonka” di Paul King, l’8 agosto con “Cento domeniche” di Antonio Albanese e il 15 agosto con “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì.

L’inizio delle proiezioni è previsto per le 21.30. nel cortile di Palazzo Traversa (via Parpera, 4). L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Prima delle proiezione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate tematiche alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da Via Serra. Anche in questo caso, per partecipare alle visite gratuite dell’iniziativa “Cinema e Museo” è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso l’Auditorium “G. Arpino” in largo della Resistenza e le visite “Cinema e Museo” saranno annullate.