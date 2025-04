In arrivo a Dronero Alessandro Serra e la sua passione per i coltelli forgiati in stile giapponese

“La via è lunga e non si smetterà mai di cercare la perfezione nella propria arte”. Un imperdibile appuntamento a Dronero, giovedì 24 aprile alle ore 20:45: “Le Storie” dell’associazione Prometheus (in via Roma 19B) ospiterà il caragliese Alessandro Serra.

La passione nel creare coltelli da cucina, forgiati in stile giapponese, l’ha portato ad intraprendere un viaggio a bordo della sua inseparabile bici alla scoperta del “Paese del sol”. Un viaggio per vedere e sperimentare di persona le tecniche di forgiatura, nonché scoprire la produzione dell’acciaio Tamahagane.

“Sono storie particolari - dice Stefania Riboli dell’associazione Prometheus - tutte diverse e da scoprire”. L’incontro sarà registrato e farà parte di “Fieno in Cascina”, un archivio di storie, piccole e grandi, di cui Prometheus avrà cura, patrimonio culturale ed umano che rimarrà a disposizione per studenti, ricercatori o semplici curiosi.

Ingresso gratuito con partecipazione previa iscrizione. Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926