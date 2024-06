Cuneo: sabato al Paschiero la Festa del Calcio Giovanile

La città di Cuneo è pronta ad accogliere la tanto attesa Festa del Calcio Giovanile, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Cuneo FIGC LND SGS, in collaborazione con il Comune del capoluogo.

L’evento si terrà il 15 giugno presso lo Stadio Paschiero, situato in Corso Monviso 21, e coinvolgerà tutte le squadre cuneesi che svolgono attività di Settore Giovanile.

Il ritrovo delle società è previsto per le ore 9:00 presso lo stadio, e alle 9:30 avrà inizio la sfilata delle società rappresentate dai giovani atleti, dai loro tecnici, dal loro presidente e dal sindaco della loro città.

Questa parata sarà un’occasione per mettere in mostra l’orgoglio e la dedizione dei giovani calciatori e delle loro comunità.

Successivamente, i giovani atleti parteciperanno a una serie di giochi ludico-didattici, immersi in un contesto festoso e animato. L’intera giornata sarà un momento di allegria e condivisione, dove i valori dello sport e dello spirito di squadra saranno i protagonisti.Durante la manifestazione, vi sarà anche un momento dedicato alla premiazione di alcuni dirigenti di società per la loro dedizione e impegno nel promuovere il calcio giovanile. Questi riconoscimenti sottolineano l’importanza del lavoro svolto dietro le quinte per garantire un futuro luminoso ai giovani atleti

“La Festa del Calcio Giovanile è un evento di grande rilevanza per la nostra comunità”, ha dichiarato il Delegato Provinciale di Cuneo, Giuseppe Chiavassa. “Vogliamo onorare l’impegno e la dedizione delle società sportive locali, evidenziando il loro ruolo nel promuovere uno stile di vita sano, i valori dello sport e il senso di appartenenza al territorio. Invitiamo tutti i cittadini della provincia di Cuneo a partecipare numerosi e a condividere questa giornata di festa e celebrazione”.



L’invito è esteso a tutti i cittadini, le istituzioni locali e i media affinché si uniscano a questa importante manifestazione, dimostrando il loro sostegno al calcio giovanile e all’impegno sociale delle società sportive.