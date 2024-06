A Saluzzo l’evento "Open Hub: Alla Scoperta del Centro di Intelligenza Collettiva"

Dopo il grande successo dell’inaugurazione ufficiale del 18 maggio scorso del C•IN – Center of Collective Intelligence, eVISO annuncia un nuovo evento aperto alla comunità, offrendo la possibilità di visitare l’edificio e di approfondire i concetti chiave che gli architetti hanno voluto trasmettere su indicazione della committenza.

L’evento "Open Hub: Alla Scoperta del Centro di Intelligenza Collettiva" si terrà il 25 giugno a partire dalle ore 17:30 presso Corso Luigi Einaudi n.3. Nella sala meeting dell’edificio, il pubblico avrà la possibilità di approfondire i principi cardine dell’hub: la centralità del cliente, la leadership diffusa e l'intelligenza collettiva.

Questi valori si riflettono chiaramente nelle scelte architettoniche, come la percentuale del 50% in superfici vetrate e il rivestimento metallico a lamelle ritorte che dona all'edificio un aspetto unico, organico e dinamico.

Il Center of Collective Intelligence non è solo la nuova sede di eVISO, ma ospita anche altre società innovative come ISCAT e GD System. Questo straordinario progetto, realizzato dall'A2 Studio Gasparri e Ricci Bitti Architetti Associati di Imola, ha visto coinvolte numerose aziende del territorio nella fase esecutiva.

Dopo la presentazione ufficiale, sarà possibile fare un tour dell’edificio, esplorando tutti i piani per arrivare fino al tetto, dove con la vista panoramica sulla parte storica della Città di Saluzzo e sul Monviso, è previsto un momento conviviale con intrattenimento.

Per partecipare, è necessario registrarsi al seguente link: https://bit.ly/open-hub-eviso

L'ingresso è gratuito, ma limitato per motivi di sicurezza, quindi si consiglia di prenotare il proprio posto al più presto.