Al via la Coppa Italia NextPro di skiroll: sabato e domenica le prime due tappe a Sgonico

Si parte anche quest’anno con la Coppa Italia di skiroll 2024, che fino al 2026 sarà sponsorizzata da Next Pro srl, azienda specializzata nell’automazione industriale, che oltre alle diverse partnership con atleti del mondo dello sci di fondo, per il secondo anno ha voluto impegnarsi anche nella massima competizione di skiroll italiana.

La prima tappa di Coppa Italia, come ogni anno partirà dalla provincia di Trieste e piu’ precisamente da Samatorza, nel comune di Sgonico.

Organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Mladina e diretta dal Presidente Peter Sedmark, si suddividerà in due giorni di gara, ossia sabato 15 e domenica 16.

Sabato si svolgerà una sprint in tecnica libera, che oltre ad essere valida per la prima tappa di Coppa Italia Next Pro, assegnerà anche il 1° Trofeo Fondazione Zdravko Kosuta. L’orario delle qualifiche è fissato per le ore 15, a seguire di svolgeranno poi le batterie per arrivare alla finale con il metodo del tabellone tennistico.

Domenica, invece, si svolgerà una Mass Start sempre in tecnica libera, valida per la seconda tappa di Coppa Italia Next Pro e che assegnerà anche l’8° Trofeo Savi, sull’ormai collaudato percorso collinare di Sgonico, che vedrà al via diverse categorie maschili e femminili.

Si partirà con gli Under 10 e 12 alle ore 9:30 che si sfideranno su un percorso da 2 km, si passerà poi agli U14 che gareggeranno sulla distanza di 4km, gli U16 sulla distanza di 8km, i giovani/senior e Master femminili e Master C maschili sugli 11km e infine i giovani/senior e Master maschili si sfideranno sulla distanza di 19km.

Il weekend si concluderà poi con le premiazioni previste per le ore 14:30, presso il campo di calcio di Santa Croce.