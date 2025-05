Fabio Armiliato a Fossano: un incontro tra voce, arte e anima

La voce come viaggio, l’arte come ricerca interiore, il canto lirico come alchimia spirituale. Sarà questo il cuore dell’incontro con Fabio Armiliato, uno dei tenori italiani più noti sulla scena internazionale, che domenica 25 maggio sarà ospite della Fondazione Fossano Musica per presentare il suo libro “Una vita in canto – L’alchimia della voce”.

L’appuntamento è fissato per le ore 17 nella Sala Grande Giovanni Mosca di Palazzo Burgos, sede della Fondazione. L’ingresso è gratuito, su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Artista dalla carriera straordinaria – dal Metropolitan di New York alla Scala di Milano, dall’Arena di Verona all’Opéra National de Paris – Armiliato non si limiterà a raccontare la sua vita, ma offrirà una testimonianza viva e vibrante del suo percorso, intrecciando aneddoti, didattica vocale e riflessioni spirituali sulla voce come strumento di espressione e crescita personale.

Il volume, arricchito da QR Code audio che consentono l’ascolto di momenti chiave della sua carriera, è pensato per studenti, appassionati di musica, ma anche per chiunque desideri scoprire la dimensione più profonda e trasformativa del canto.

Durante l’incontro, non mancheranno esecuzioni vocali dal vivo e momenti di dialogo aperto con il pubblico, in un’occasione speciale per avvicinarsi alla lirica attraverso l’esperienza diretta di un protagonista assoluto del palcoscenico.

Per prenotarsi: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/fabio-armiliato-una-vita-in-canto

Per informazioni: 0172.60113 – info@fondazionefossanomusica.it