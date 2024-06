La proloco di Brossasco vi invita alla 11ª edizione di "Sapori di Montagna"

Domenica 7 luglio torna Sapori di Montagna, il percorso gastronomico di 8,5 km immerso nella natura della Valle Varaita, organizzata dalla Proloco di Brossasco.

Con un ritorno attesissimo, l'ultimo era il 2017, il percorso partirà nuovamente da Borgata Masueria e si snoderà su sentieri secolari tra le borgate della Gilba Bassa e, in questa edizione, verranno coinvolte Borgata Masueria, Saretto, Canova, Chiabotto, Bastoneri, Treniere, Prato Rotondo e Meire di Biule.

Le passate edizioni, a parere dei partecipanti, sono state un successo strepitoso, per la qualità del cibo, per l'organizzazione e per la bellezza del percorso.

La manifestazione, fiore all'occhiello della Proloco, impegna più di un centinaio di volontari, dalla pulizia dei sentieri, all'allestimento delle varie postazioni e alla preparazione del cibo.

Le partenze si svolgeranno a gruppi ogni 30 minuti, dalle 9,30 alle 12 da Borgata Masueria.

Le iscrizioni a numero chiuso di 500 partecipanti, si apriranno da sabato 15 giugno a domenica 30 giugno, ad un costo di 27€ per gli adulti e di 15€ per i nati dal 01/01/2012 al 31/12/2018, gratuito per i nati dal 01/01/2019 in poi.

Prenotazione obbligatoria dal 15/06 al 30/06 telefonando o tramite whatsapp a: Danilo Bianco 3273569175.