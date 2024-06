Alle Basse di Stura, a Cuneo, il primo F.L.U.I.D.A. Festival di Non Una di Meno

Il 21, 22 e 23 giugno si terrà alle Basse di Stura (parco Paolo Lusso) la prima edizione del F.L.U.I.D.A Festival organizzato da Non Una di Meno Cuneo. Il Festival Locale Underground Intersezionale Disobbediente Antifascista ridarà vita a uno spazio pubblico troppo spesso trascurato, portando nel parco fluviale incontri, laboratorie, esposizioni artistiche, momenti musicali e performance teatrali legati dal filo rosso del transfemminismo e del dialogo tra i movimenti.



Si porteranno le voci delle donne sudamericane dal Guatemala a Cuba passando per il Messico, sarà proiettato il documentario "La scelta" sul movimento No TAV con la presenza del regista, la domenica pomeriggio sarà dedicata al confronto politico tra cittadin* e attivist* sul tema dell'aborto e della salute riproduttiva con l'obiettivo di costruire una rete solidale sul territorio.



Ci saranno anche attività pomeridiane per bambini (origami e letture), una zona dove rilassarsi tra un incontro e l'altro, swap party e un campetto per giocare a petanque. Per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di fermarsi a dormire in tenda in uno spazio dedicato attraverso la piattaforma di gardensharing.



Si inizia venerdì 21 giugno con un aperitivo condiviso di inaugurazione.



Tutte le informazioni sul programma le potrete trovare sui canali Instagram e Facebook di Non una di meno Cuneo.