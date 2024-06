Bocce: bronzo Auxilium Saluzzo nel campionato di promozione femminile di petanque

Sempre intensa l’attività agonistica della Bocciofila Auxilium di Saluzzo: nel fine settimana non sono mancati risultati importanti.

Nella specialità petanque, nella fase finale del campionato di promozione femminile, che si è tenuto in Liguria, presso il San Giacomo di Imperia, medaglia di bronzo per il team saluzzese di Franco Vottero, che solo per una peggior differenza punti veniva eliminato dalla Borgonese, dopo che il match si era concluso in parità sul 6 a 6.

A Santalbano, nella selezione provinciale ai campionati italiani di categoria D, prova individuale, qualificazione per Ennio Turina.

Per la specialità volo, nella fase interregionale del campionato di società under 18, giocata a Castelnuovo Don Bosco l’Auxilium Saluzzo, campione in carica, guidato da Paolo Costa, conquista la final four scudetto di categoria, in programma in Valle d’Aosta, a fine luglio.

Nel circuito elite femminile, prova individuale che si è disputato a Niella Tanaro, terzo posto per Serena Traversa.