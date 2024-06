L’Academy di Cuneo Granda Volley è nelle mani di Max Bruini

Massimiliano ‘Max’ Bruini è il direttore tecnico scelto dall’Academy di Cuneo Granda Volley per costruire un percorso che sia allineato ai progetti della società sportiva nel suo complesso.

Milanese, 38 anni, laureato, arriva a Cuneo con importanti esperienze nel settore giovanile soprattutto nella crescita sportiva di giovani atlete. Un curriculum che vanta titoli e impegni anche all’estero, sempre con un focus privilegiato al mondo giovanile.

“Con Max Bruini – afferma la presidente Academy Barbara Pasqua – inizia il percorso che vogliamo per la nostra Academy: attenzione e crescita delle atlete del territorio, la nascita di una scuola Talent per chi ambisce ad una carriera sportiva e con la nostra serie A1 può legittimamente farlo, una linea di formazione per allenatori locali che acquisiscano metodologie professionali, una grande attenzione alle ragazze, patrimonio indiscutibile per una Academy che dialoga giornalmente con la squadra che vive la massima serie sportiva italiana."

Lo affiancherà direttamente in staff Danilo Giordanetto che conosce il territorio e tutta l’associazione in una armonica nuova gestione delle attività sportive.

“Comincio questa avventura con grande entusiasmo e motivazione – afferma Max Bruini - L’ambiente piacevole e ambizioso, unito alla serietà della società mi hanno convinto ad accettare una sfida che richiederà tanto lavoro ma che, sono certo, porterà altrettante soddisfazioni. Ho visitato le strutture, conosciuto parte dello staff e posso affermare di aver percepito le grandi potenzialità del contesto. La presenza della serie A1 sarà un traino fondamentale per un movimento giovanile che deve lavorare con metodo, dandosi un’impronta riconoscibile. Ringrazio la presidente della Academy Barbara Pasqua per avermi onorato di questo incarico, Lorenzo Pintus per avermi fatto sentire l’importanza di essere qui ed il co-presidente della A1 Emilio Manini per avermi creato questa opportunità”

Max Bruini inizia subito con una serie di giornate a porte aperte a cui possono partecipare su prenotazione anche atlete non della Cuneo Granda Volley.

In particolare

Venerdì 21 giugno

U 12 + U13 ore 17 - 20

Sabato 22 giugno

u14 ore 10 – 12,30u16 ore 15 -18

Domenica 23 giugno

u 18 e fuori quota ore 9 11,30

Lunedì 24 giugno

U12 + U13 + U 14 ore 10- 13

U16 + U18 + Fuori quota ore 15 – 18

Martedì 25 dedicato TALENT

Talent U18 Ore 10 13

Talent U16 Ore 15 18

Chi vuole iscriversi può telefonare al 3933357788 o mandare direttamente mail a beatrice.risso@cuneograndavolley.it