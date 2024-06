Volley femminile A1, Ezio Bramard riabbraccia Cuneo: "Contento di tornare"

"Sono contento di tornare a Cuneo dopo un po' di anni. Credo che il progetto che la società vuole seguire sia di livello e non vedo l'ora di mettere a disposizione delle ragazze e dello staff le mie capacità e la mia esperienza".

Queste le parole con cui Ezio Bramard si è presentato per una nuova avventura a Cuneo.

Infatti Bramard farà ritorno nel cuneese per la terza volta nella sua carriera, dopo che aveva già lavorato sia con la maschile che con la Granda Volley, aiutandola nella scalata verso la Serie A1.

Non c'è bisogno di tante presentazioni, dato che il palmares parla per sé: si spazia dagli Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe, fino a raggiungere Coppe CEV, Champions League e SupercoppeEuropee, oltre agli ori in Coppa del Mondo e dall'Europeo con la Nazionale italiana.

"Siamo veramente contenti che Bramard abbia deciso di tornare a Cuneo per lavorare con noi nella stagione alle porte. Siamo sicuri che la sua esperienza e la sua conoscenza possano darci un apporto enorme per il nostro cammino stagionale". Queste le parole dei co presidenti Bianco e Manini.