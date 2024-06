A Busca il XII Raduno degli Alpini d’Oc e Cittadinanza onoraria al 2° Reggimento Alpini di Cuneo

Busca imbandierata di tricolore si appresta ad ospitare, sabato 29 e domenica 30 giugno, il XII Raduno degli Alpini d’Oc e a conferire la Cittadinanza onoraria al 2° Reggimento Alpini di stanza a Cuneo, San Rocco Castagnaretta. L’ evento sarà coronato dal ritorno in città della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e da un concerto di corali alpine.



L’atto ufficiale della Cittadinanza onoraria avverrà nel corso di un’apposita seduta del Consiglio comunale in programma sabato 29 giugno alle ore 16, con questa la motivazione: “Con riconoscenza per quanto il 2° Reggimento Alpini ha rappresentato per la nostra comunità, a difesa dei territori in tempo di guerra e a beneficio della collettività in tempi di pace nonché a testimonianza del forte attaccamento tra la nostra gente, terra di reclutamento alpino, e il Corpo degli Alpini”.



“Busca – spiega il sindaco (e alpino) Ezio Donadio - sente un forte attaccamento al Corpo degli Alpini e ne condivide la tradizione e la storia, ad incominciare dalle decine di buschesi appartenenti al Corpo degli Alpini morti nella Seconda Guerra Mondiale e in particolare nella tragedia della Campagna di Russia, compresa una delle figure più rappresentative della Ritirata, il cappellano militare buschese don Mario Lerda, prigioniero nei campi di concentramento tedeschi. Inoltre, sono nati in città tre Generali degli Alpini, Giuseppe Cismondi (1929-2016), Attilio Graffino (1929-2018) e Giovanni Chiotasso (1916-2009).

Infine, centinaia di buschesi hanno militato in questo Corpo e molti di questi sono organizzati nel locale Gruppo Ana, che ha festeggiato da poco i sessant’anni dalla fondazione e che costituiscono per il nostro territorio un esempio concreto di solidarietà e disponibilità. Il Gruppo Ana Busca, tra l’altro, fondò nel 1979 l’associazione della Podistica Buschese, per iniziativa del capogruppo, il compianto Alberto Chiapello, e vent’anni fa diede vita all’associazione Volontari dell’Annunziata, che opera a beneficio degli anziani e delle persone più fragili. Non mancano, dunque i motivi per essere concittadini del Reggimento a noi più vicino, dopo che, nel 2013, Busca conferì la Cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense, la quale torna a in città, graditissima ospite, in occasione del raduno e del conferimento”.



Il programma delle giornate

Sabato 29 giugno

Ore 14: in piazza Diaz e piazza della Rossa mostra statica dei mezzi e materiali in dotazione alle truppe Alpine dell'esercito, Pompieropoli e palestra di roccia per i bambini

Ore 16: conferimento della Cittadinanza onoraria 2° Reggimento Alpini

Ore 17: arrivo della Fiaccola Alpina della Fraternità in piazza della Rossa

Ore 18: carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

Ore 19,30: apertura dello stand gastronomico nella sede dell'associazione Ingenium (ex convento dei Cappuccini)

Ore 21: concerto nella chiesa della Bianca delle corali Valle Maira e Santo Stefano Roero

Ore 22: balli occitani in piazza della Rossa con la compagnia dei Lou Serpent



Domenica 30 giugno

Ore 8: ammassamento in piazza degli Alpini (ex convento dei Cappuccini)

Ore 9,15: alzabandiera, ingresso dei gonfaloni, dei vessilli e dei gagliardetti

Ore 9,30: inizio della sfilata per le vie del centrocittà

Ore 10,15: saluto delle autorità e allocuzioni nella piazza della Rossa

Ore 11: messa nella chiesa parrocchiale

Ore 12,30: ammina bandiera

Ore 13:00 rancio alpino nella sede dell'associazione Ingenium (ex convento dei Cappuccini)



Gruppi aderenti al Comitato Alpini d’Oc

Aisone, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Ceretto di Costigliole, Cervasca, Chiusa Pesio, Confreria Cuneo e Cuneo centro, Demonte, Dronero, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Madonna dell'Olmo ,Peveragno, Pietraporzio, Rota Chiusani, Robilante, Riforano, San Benigno, San Damiano Macra, San Rocco Castagnaretta, Spinetta, Tarantasca, Vernante, Vignolo, Vinadio.