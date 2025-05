Si terrà mercoledì 28 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nell’Auditorium di Spazio Varco, in via Carlo Pascal 5L a Cuneo, il secondo appuntamento degli “Stati Generali dell’Abitare”. L’iniziativa, organizzata e promossa dal Comune di Cuneo, costituisce il secondo appuntamento pubblico del percorso di co-programmazione finalizzato alla definizione di una strategia territoriale integrata per un nuovo sistema dell'abitare, che tracci la strada per mettere in atto soluzioni concrete e fattibili, in risposta ai bisogni abitativi emergenti e in logica di rafforzamento del welfare locale.

Si tratterà di un laboratorio di co-programmazione con approccio collaborativo, che coinvolgerà la comunità locale (portatori di interessi e istanze, soggetti in grado di esprimere risorse e competenze, studiosi, esperti) e gli attori pubblici in un confronto su 4 aree tematiche:

problemi e possibili soluzioni per un mercato (più) accessibile; prospettive per un miglioramento dell’offerta pubblica; possibili misure e approcci per prevenire le “emergenze” e contrastare le “povertà abitative”; prospettive di innovazione per interpretare e dare risposta alle nuove domande.

Con la facilitazione degli esperti di KCity e Lab.In.S. i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi per riconoscere insieme i nodi critici e per far emergere idee e buone pratiche. L’obiettivo del Laboratorio è duplice:

contribuire alla costruzione di un quadro attento e specifico di conoscenza dei problemi, rischi, opportunità e risorse del contesto cuneese;

I soggetti interessati a partecipare sono pregati di iscriversi compilando il form a questo link.

In caso di più partecipanti per un’unica organizzazione, al fine di favorire l’attiva partecipazione di tutti e l’apporto di punti di vista informati, si suggerisce di indicare un numero massimo di due persone per organizzazione, preferibilmente da indirizzare a differenti tavoli di confronto.