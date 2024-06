Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo a Martiniana Po

Dopo il grande successo fatto registrare nel concerto al Teatro Marenco di Ceva, si replica: Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo saranno ospiti dell’Associazione Culturale Giovanni Netu Borgna, nel centro storico di Martiniana Po, sabato 22 giugno alle ore 21.

L’orchestra jazz sarà diretta per l’occasione dal Maestro Claudio Chiara, saxofonista del cantautore Paolo Conte, e vedrà la partecipazione straordinaria della splendida voce di Barbara Raimondi: la poliedrica cantante (autrice di musiche e testi, che ha al suo attivo la pubblicazione di nove cd come solista, docente di canto jazz presso il Conservatorio di Genova e può vantare numerosissime importanti collaborazioni nel jazz e nella musica leggera, da Enrico Pieranunzi a Peppe Servillo) sarà la perla ad impreziosire una serata suggestiva alla scoperta della musica jazz in pieno stile Big Band.