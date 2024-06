Successo per il Baile festival a Caramagna

Si è svolto a Caramagna Piemonte, nel centro sportivo di via Carmagnola, l'evento "Il Baile Festival: giovani, scuole ed inclusione" organizzato dal Team Frio Show and Service.

Nella giornata di sabato 15 giugno molte scuole del territorio hanno partecipato al torneo calcistico che ha visto uscirne vittoriosa la squadra composta dagli studenti dell'Istituto Giolitti-Gandino di Bra.

Durante le premiazioni è stata consegnata una targa di ringraziamento all'associazione Angeli di Ninfa, che ha collaborato nell'organizzazione dell'evento, una targa alla Regione Piemonte, una all'amministrazione di Caramagna Piemonte e una al main sponsor Luciano Moto ed a breve verrà versato alla squadra vincitrice del Giolitti di Bra il premio del torneo pari a 300 euro che sarà devoluto da parte degli studenti all'associazione Sollievo.

Moltissimi durante tutta la giornata i protagonisti presenti, tra personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e tiktoker molto famosi, tra i quali Amedeo Preziosi, Dadda, Riccardo Dose, Sofia Balzani, solo per citarne alcuni. Guest star dell'evento ovviamente è stato Dj Matrix che si è esibito con il suo DJ set serale animando la notte caramagnese, preceduto dal concerto della ABCD Band. Molto bello e toccante lo spettacolo di apertura dello show serale sul palco principale che ha visto esibirsi Frio, fondatore e organizzatore dell'evento, con una canzone fatta insieme ai ragazzi autistici dell'associazione Angeli di Ninfa, a cui è seguito lo spettacolo in cui Frio ha presentato e cantato i suoi brani e alcune hit del momento.

Frio oltre ad aver organizzato l'evento e ad essersi esibito ha anche partecipato alla partita di calcio tra la squadra vincitrice del torneo e la squadra composta da personaggi di fama nazionale.

Presente anche Daniele Sobrero che ha portato i saluti del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha incontrato Frio il giorno successivo a Canale in occasione della "Partita più bella del mondo", evento benefico a favore di Ugi, dove Frio ha presenziato ed è sceso in campo insieme a personaggi famosi come Leonardo Bonucci, gli Eugenio in Via Di Gioia e Riccardo Trevisani e tanti altri.

In merito al Baile Frio commenta: “Sono molto felice di aver visto molte persone felici di questo evento ed in particolare mi fa davvero piacere aver potuto conoscere tanti personaggi molto conosciuti con i quali ho instaurato un bellissimo rapporto dal quale mi auguro possano nascere delle collaborazioni. Stiamo già lavorando alle prossime iniziative ed ai prossimi eventi!”

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Un grazie particolare poi a tutti gli ospiti, agli istituti scolastici che hanno partecipato e agli sponsor che hanno sostenuto questa edizione de "Il Baile Festival: giovani, scuole ed inclusione": Luciano Moto main sponsor della manifestazione, Bussolino, Caligaris pubblicità, Studio Dentistico Usai e Confartigianato Cuneo.

L'appuntamento è quindi per i prossimi eventi organizzati dal Team Frio Show and Service. Presto molte novità!