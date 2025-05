A Ceva apertura straordinaria uffici in occasione del referendum

L’Amministrazione comunale ricorda che, per poter esprimere il proprio voto al referendum popolare abrogativo previsto per le date dell’8 e 9 giugno, è necessario essere in possesso di una tessera elettorale che abbia ancora almeno uno spazio libero.

Si invita pertanto la cittadinanza a verificare il possesso del suddetto documento.

In caso contrario, si consiglia di recarsi presso gli uffici comunali per richiedere una nuova tessera.

In ogni caso, per far fronte alle svariate esigenze che possono emergere in sede di votazione, gli uffici comunali saranno aperti in via straordinaria nei giorni delle votazioni con il seguente orario:

domenica 8 giugno: dalle ore 7 alle ore 23;

lunedì 9 giugno: dalle ore 7 alle ore 15.