"Vino & Tapas: serata di degustazione" al Ristorante I 5 Sensi di Cuneo

Il ristorante I 5 Sensi di Cuneo è lieto di annunciare un evento imperdibile per gli amanti del buon vino e della gastronomia di qualità: " Vino & Tapas: serata di degustazione ". L'evento si terrà venerdì 28 giugno alle ore 20:00 , offrendo ai partecipanti un viaggio sensoriale unico nel suo genere .

In collaborazione con la rinomata cantina Barberis , la serata vedrà protagonisti i loro vini di punta, sapientemente presentati dalla sommelier Giulia , insieme al nostro sommelier Andrea . La degustazione sarà arricchita da una selezione di tapas gourmet, create appositamente dai nostri chef Diego e Stefano , con l'obiettivo di esaltare le caratteristiche uniche di ogni vino.

Un viaggio tra i Sensi

L'evento "Vino & Tapas" è concepito per offrire un'esperienza immersiva che coinvolgerà tutti e cinque i sensi. Ogni abbinamento di vino e tapas è studiato per creare un perfetto equilibrio di sapori, profumi e consistenze, trasformando ogni assaggio in un momento di pura delizia. Gli ospiti avranno l'opportunità di scoprire i segreti della vinificazione e dell'abbinamento enogastronomico, guidati dalla passione e dall'esperienza dei nostri sommelier e chef.

Prenotazioni e Informazioni