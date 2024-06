Alba, dopo la nomina della Giunta sette nuovi ingressi in Consiglio comunale

Dopo la nomina dei sette componenti la Giunta albese – otto col primo cittadino Alberto Gatto – ci saranno altrettanti nuovi ingressi in Consiglio comunale, per effetto delle cosiddette surroghe. Ecco come cambierà la composizione dell'assemblea cittadina.

La lista "Alberto Gatto Sindaco per Alba Attiva e Solidale" ha visto Caterina Pasini nominata vicesindaco con deleghe a Cultura, Turismo e Creative Cities; Roberto Cavallo, assessore alla Transizione ecologica, Agricoltura, Commercio, Attività produttive; Edoardo Fenocchio, assessorato ai Lavori pubblici e Mobilità. Al loro posto entrano in Consiglio comunale Ali Draichi, Mario Gaspare Saturnino e Lucia Morcaldi.

Maria Cristina Galeasso (Alba Città per Vivere) sostituisce Donatella Croce, nuovo assessore alle Politiche sociali e familiari, alla Casa e alle Pari Opportunità.

Davide Tibaldi (Impegno per Alba), che si è occuperà dell'Assessorato allo Sport, Quartieri e Frazioni, Polizia Municipale e Gemellaggi, sarà sostituito in Consiglio da Rosanna Martini, già assessore ai Trasporti nel Marello II.

Il Pd cambierà Luigi Garassino, neo assessore alla Programmazione, Bilancio e all'Attuazione del PNRR, con Mario Marano, consigliere comunale uscente.

Un cambio anche per Futura: entra in Consiglio Fabio Ambrogio, al posto di Lucia Vignolo, che si occuperà dell'Assessorato al Protagonismo giovanile, Innovazione tecnologica e Cittadinanza attiva.