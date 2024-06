Anche a Savigliano “Donare è una scelta naturale”

Il Municipio di Savigliano aderisce alla campagna di diffusione della cultura della donazione degli organi “Donare è una scelta naturale – dichiara il tuo sì in Comune”, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti con Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità è possibile dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti: una possibilità che è evidenziata da roll-up e materiale informativo che è ora esposto presso l'Ufficio anagrafe. Si tratta di contenuti specifici pensati proprio per accompagnare la scelta che ogni cittadino può compiere.

La procedura è semplice. Al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, gli impiegati chiedono alla persona se sia informata sulla possibilità di esprimersi sulla donazione di organi e tessuti post mortem. Il passo successivo, è acconsentire alla donazione, non acconsentire oppure non esprimersi (è possibile cambiare la decisione in qualunque momento, in un senso o nell'altro).

Spiegano i promotori della campagna: «L'emissione della Carta d’Identità Elettronica presso le anagrafi dei Comuni italiani coinvolge ogni anno oltre 5 milioni di cittadini. Di questi solo il 55% decide di registrare la propria volontà sul prelievo degli organi a scopo di trapianto e, tra chi si esprime, solo due su tre decidono di diventare donatori. Si tratta di un numero importante ma non sufficiente per assicurare una speranza di cura a tutte le 8.000 persone iscritte annualmente nelle liste d’attesa per un trapianto». «È dunque indispensabile – aggiungono – che al rinnovo del documento i cittadini possano reperire informazioni verificate che rispondano ai principali quesiti sulla donazione. In modo da permettere a ciascuno di esprimere consapevolmente la propria decisione».

Per maggiori informazioni visitare il sito www.sceglididonare.it oppure www.trapianti.salute.gov.it.