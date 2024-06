Cinema all’aperto a Bra: il 27 giugno “Santocielo” di Francesco Amato

Il 27 giugno al via l’edizione 2024 del Cinema all’Aperto a Bra, otto appuntamenti con i migliori film d’autore, tutti i giovedì sera sotto le stelle, alle 21.30 nell’arena di Palazzo Traversa.

A inaugurare la rassegna cinematografica estiva sarà la commedia diretta dal regista braidese Francesco Amato “Santocielo”, con Ficarra, Picone e Mariachiara Giannetta. L’Assemblea Celeste in Paradiso è riunita per risolvere un'importante questione: l'egoismo e l'atteggiamento bellico degli esseri umani. Nonostante siano passati millenni, l'uomo non ha ancora superato questo limite e l'Assemblea propone a Dio (Giovanni Storti) di intervenire, inviando un nuovo Messia. Il compito di toccare il ventre di chi dovrà portare in grembo il nuovo figlio di Dio è affidato a un angelo (Picone), che con un solo tocco dovrebbe mettere incinta la prescelta. Una volta giunto sulla Terra, però, l'angelo si imbatte in un uomo (Ficarra), con cui stringe subito amicizia e trascorre una serata goliardica. A fine serata, i due, un po' alticci, si salutano nel bel mezzo di una strada, ma nel mentre un'auto rischia di investire l'uomo. L'angelo, per metterlo in salvo, gli tocca accidentalmente il ventre.. come andrà a finire questo errore divino?

Ingresso a 3 euro, con posti sono limitati: è consigliata la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Prima delle proiezione sarà possibile partecipare a “Cinema e Museo”, visite guidate tematiche gratuite alle collezioni del Museo civico di Archeologia, Storia, Arte di Palazzo Traversa che si terranno dalle 20.30 alle 21.15 con ingresso da via Serra. Anche in questo caso, per partecipare gratuitamente ai tour è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso l’Auditorium “G. Arpino” in largo della Resistenza e le visite “Cinema e Museo” saranno annullate.

“Cinema all’aperto” prosegue il 4 luglio con “Palazzina LAF” di Michele Riondino, l’11 luglio con “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, il 18 luglio con “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh, il 25 luglio con “Perfect days” di Wim Wenders, il 1 agosto con “Wonka” di Paul King, l’8 agosto con “Cento domeniche” di Antonio Albanese e il 15 agosto con “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì.

Accanto al Cinema all’aperto, proseguono gli eventi dell’Estate a Bra: dal 26 al 29 giugno al Parco della Zizzola va in scena “Artico. Un milione di scintille”, festival di stand up comedy e musica live che vedrà, tra gli ospiti dell’ottava edizione, Giorgia Fumo e Sandro Cappai, Vasco Brondi, Ditonellapiaga, Lucio Corsi, Thru Collected e Napoli Segreta. Venerdì 28 appuntamento con Aperitivo in consolle e la Festa del Quartiere Oltreferrovia, che proseguirà anche sabato 29 giugno.