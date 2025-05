La grande festa di "Famiglia sei Granda" prosegue a Bra e sbarca a Busca

Domenica 18 maggio 2025, dalle 11, presso il Parco Ingenium, il parco-Museo dell’Ingenio di Busca (via Monsignore Ossola) si terrà “A tavola col mondo“, la dodicesima edizione della festa interculturale di Busca, con famiglie provenienti dai diversi continenti. Dopo il pranzo in modalità pic-nic, giochi, canti e balli tradizionali e giochi itineranti per le famiglie, per vivere come una festa la tematica dell’accoglienza e della condivisione.