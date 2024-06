Lions Scarnafigi Piana del Varaita: mille libretti in difesa dell’ambiente per i bambini delle elementari

Proteggiamo l’ambiente: in collaborazione con la scuola elementare “ C.Sperino” di Scarnafigi e con il Consorzio C.S.E.A, il club Lions Scarnafigi - Piana del Variata grazie alle insegnanti e ai ragazzi, ha realizzato un libretto che ricorda il prezioso sistema della raccolta differenziata e come attraverso il riutilizzo dei materiali si possa contribuire ad un’economia più sostenibile, proteggendo l’ambiente.

"Una stupenda collaborazione - sottolinea il presidente del club Luca Mellano - che ha consentito di consegnare a mille ragazzi questa preziosa pubblicazione che, speriamo, possa migliorare ulteriormente i già ottimi risultati della raccolta differenziata. Orgogliosi di contribuire, insieme ad altre istituzioni, alla maggior consapevolezza di tutelare l’ambiente per tutelare noi stessi! We Serve".