Nasce a Cuneo LaGemma Venture

L'inizio di una nuova storia! È stato presentato al territorio LaGemma Venture S.r.l. la nuova società d’investimenti nata con l’obiettivo di creare un hub di investimenti e di crescita che dalla provincia di Cuneo si estende a livello nazionale ed europeo.

MISSION

La mission de LaGemma è quello di attrarre le migliori startup a livello italiano, per aiutarle a crescere all’interno di percorsi di accelerazione e investimento realizzati in collaborazione con partner riconosciuti.

INVESTIMENTI

LaGemma metterà a disposizione conoscenze ed esperienze e investirà, nell’arco temporale di 4 anni, fino a 1 milione di euro l’anno nelle startup selezionate.

PARTNER D'ECCELLENZA PER PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO

CALL4FUTURE: AGRIFOOD For a Sustainable Planet

AGRIFOOD24 For A Sustainable Planet è la prima call4future lanciata da LaGemma Venture, in collaborazione con SocialFare IS Incubatore Certificato, per attrarre le migliori idee e far emergere il loro potenziale su quattro aree di sfida: agricoltura, filiera alimentare, alimentazione, economia circolare.

CHI CERCHIAMO

La call si rivolge a startup italiane nella fase seed, con un prototipo validato o con un modello di sostenibilità economica già sperimentato, cui offrire, oltre al programma di accelerazione, un investimento cash fino a 160 mila euro in cambio di una quota del capitale sociale fino al 16% e l’accesso ad un prestigioso network di mentor e advisor.

Numerose aziende hanno aderito come partner di LaGemma Venture: Fonti Alta Valle Po (Acqua Eva), Albertengo, Aurora Naturale, Baladin, Bio Poplar, eViso AI for commodities, GAI, JoinFruit, Michelis, Monge, Olimac, Rivoira Giovanni & Figli, San Bernardo, Golosità dal 1885 (Sebaste), Valgrana e Venchi.