A San Damiano Macra serata di cori per il 35° anniversario di fondazione del Gruppo Corale La Reis

Sabato 22 giugno torna l’Incontro Corale “Chantèn mai” giunto alla sua 24ª edizione e nei festeggiamenti dei suoi primi 35 anni, il Gruppo Corale La Reis ospiterà il Coro Monte Sagro di Carrara.

Dal 1963, data di nascita dell’Associazione, il Coro “Monte Sagro” ha continuamente indirizzato le proprie risorse ed energie affinché il canto corale fosse vissuto come un’esperienza umana naturale a contatto con la musica: l’“emozione” artistica riproducibile da tutti attraverso lo strumento primario: la voce.

Da qui la scelta iniziale – con contemporanei passaggi nell’esperienza lirica e religiosa – di inserirsi nel movimento culturale diffuso in tutta Italia che proponeva canti della tradizione popolare elaborati per coro maschile da musicisti molto spesso di grande levatura. Attraverso le basi tecniche e musicali del Maestro Enrico Salines (il primo Direttore) , il Coro poté raggiungere una vasta conoscenza sia nel canto popolare sia in quello lirico e religioso; le armonizzazioni di Enrico Salines e Marco Meccheri (il secondo Direttore) di brani popolari italiani vivono tutt’ora all’interno dello stesso. Lo stile iniziale viene mantenuto durante la breve direzione del M° Giorgio Diamanti e dalla decennale presenza del M° Giulio Meccheri.

Dal 1993 – anno in cui inizia la direzione del M° Alessandro Buggiani – la scelta artistica del “Monte Sagro” si è rivolta alla ricerca e alla realizzazione di un repertorio corale originale, frutto della riflessione e dell’esperienza sul canto tradizionale, che lo sta distinguendo e distaccando da formazioni di simile nascita. Una strada verso la quale si spendono le energie più grandi, data la difficoltà insita in un cammino simile e la preparazione che occorre nel presentare al pubblico canti non conosciuti che devono “arrivare” con grande convinzione ed energia.

Co-fondatore e iscritto all’Associazione Cori della Toscana; iscritto alla Fe.N.I.A.R.Co., F.E.J.C. I.F.C.M.

Il Coro si è aggiudicato:

1° Premio al II Concorso Regionale di Canto Popolare svoltosi a Firenze (Marzo 1996), organizzato dall’ Associazione Cori della Toscana e Fe.N.I.A.R.Co

“La Soldanella D’oro” al 5° Concorso Nazionale di Canto Popolare “Soldanella” (Giugno 2000) ottenendo anche il primo premio speciale della Giuria per la migliore composizione inedita

1° classificato della propria categoria al “4° Concorso Nazionale di Cori Provincia e Città di Biella” (Ottobre 2002) ex-aequo con la sezione femminile dell’Associazione Corale “Sette Torri” di Settimo Torinese (TO)

“La Soldanella D’argento” al 7° Concorso Nazionale di Canto Popolare “Soldanella” (Giugno 2004) ottenendo anche il premio speciale della Giuria per la migliore composizione inedita

“La Soldanella D’oro” al 9° Concorso Nazionale di Canto Popolare “Soldanella” (Giugno 2008)

L’appuntamento dunque è per sabato 22 giugno alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di San Damiano Macra con ingresso libero (info sui social del Gruppo Corale La Reis).