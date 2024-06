Narzole ospita un fine settimane di iniziative ludiche e culturali

A Narzole ci aspetta un fine settimana davvero intenso di iniziative ludiche e culturali.

Si partirà venerdì 21 giugno all'insegna della lettura, con un nuovo appuntamento della rassegna "I libri al centro" che si svolgerà sotto l'ala di Palazzo Balocco, nei pressi dei giardinetti. Anna XXmiglia ci presenterà il suo primo libro: "Living Treasure. Oscurità ignote". Con l'autrice ci muoveremo nella Corea del sud insieme ad un gruppo di ragazzi. Vivremo le loro storie, i loro rapporti, i loro dubbi e le loro difficoltà, ma conosceremo anche molti usi e costumi di una terra lontana e affascinante.

Sabato 22, dal mattino, l'associazione "In un battito di Ali" organizzerà, in palestra, un torneo di pallavolo in cui tutti potranno mettersi alla prova. Nel pomeriggio, sotto il viale, tra le installazioni che aveva creato Francesca Colombano (a cui è dedicata l'associazione), molti artisti locali esporranno i loro disegni, i loro quadri e le loro fotografie. La giornata terminerà con una cena lungo la via che costeggia il viale: oltre al buon cibo in compagnia, si raccoglieranno fondi per un bellissimo e importante progetto di aiuto psicologico all'interno delle scuole. Per informazioni 3207049274. In caso di mal tempo, la cena sarà spostata nell'oratorio.

Domenica 23, dalle 9 del mattino, tornerà dopo undici anni la "Ghiottolanga", passeggiata enogastronomica per i sentieri del nostro paese. Si potranno degustare le varie portate insieme a del buon vino, passeggiando per una terra divisa tra santi e briganti. Si calpesteranno i territori dove, a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, i fratelli di Narzole la fecero da padrone. Da qui passarono le truppe francesi, al comando di Napoleone Bonaparte, prima della battaglia di Cherasco. Qui vissero Cech l'eremita (detto anche Ciach il santo) e il beato Timoteo Giaccardo (fondatore dei Paolini) che si prodigavano l'uno per aiutare il prossimo e l'altro per diffondere la comunicazione. Per informazioni 3784077305

In caso di mal tempo l'evento sarà spostato ad altra data.

Venite a trovarci, sarà un tempo propizio, a misura di persona!