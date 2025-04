“Liberi pensieri” in mostra a Cuneo al Collegio dei Geometri

“Liberi pensieri” è il titolo evocativo della mostra che sarà inaugurata domani, sabato 5 aprile alle 17, nella Sala mostre del Collegio dei Geometri di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7/h.

Protagonisti di questa collettiva sono Pier Franco Cerutti, Franca Giorsetti e Carlo Boffano, che presentano al pubblico i loro “liberi pensieri” in forma artistica, ciascuno con uno stile personale e una poetica distinta.

Pier Franco Cerutti, artista autodidatta e poliedrico originario di Busca, è una presenza già nota nello spazio espositivo del Collegio dei Geometri, dove ha realizzato negli anni numerose mostre. In questa edizione presenta la sua nuova collezione “Vita.2”, un’evoluzione del progetto “La pittura si trasforma e prende vita”, in cui oggetti dimenticati – in particolare manichini – ritrovano significato e bellezza attraverso il riuso artistico. Un tema, quello del recupero, che resta centrale nella poetica di Cerutti. Le sue opere tridimensionali, costruite con materiali di recupero come formica, plastica, metalli, viti e bulloni, sorprendono per intensità visiva e carica emotiva. Tra le installazioni in mostra spicca “Il peso del nulla”, in cui un manichino schiacciato da dispositivi tecnologici riflette la solitudine dell’uomo contemporaneo, isolato nonostante la costante connessione.

Franca Giorsetti con le sue opere mette in mostra la gentilezza d’animo che la contraddistingue nel rapporto con il prossimo e con il mondo animale e vegetale. La sua arte si esprime con delicatezza e autenticità, in equilibrio tra figurazione e introspezione. Alcuni anni fa scrisse: “Il linguaggio dell’artista deve essere universale, semplice e conciso, non riservato a pochi intellettuali e critici, ma capace di toccare anche l’animo di coloro troppo distanti dal mondo dell’arte”.

Le sue opere sono un approccio umile e sincero nel concepire la pittura che riesce a generare nello spettatore atteggiamenti inclusivi e aperti, capaci di far riflettere sul valore umano ed etico dell’arte. In una società dove l’empatia sembra affievolirsi, Giorsetti ricorda con forza e grazia quanto siano necessari esempi positivi e modelli da seguire.

L’arte, in questo senso, può davvero essere un volano di cambiamento.

Carlo Boffano è un amico storico di Pier Franco Cerutti, con cui condivide la passione per il legno.

Nato a Venezia nel 1959 e trasferitosi a Cuneo, ha iniziato la sua avventura artistica da giovanissimo nel campo del restauro di mobili d’alto antiquariato. È proprio in quegli anni che nasce il desiderio di sperimentare nuove modalità espressive.

Da autodidatta, Boffano sviluppa una tecnica tutta sua: il collage tridimensionale, in cui materiali diversi e oggetti di varia provenienza si fondono in opere uniche, espressive e poetiche. Il legno rimane al centro della sua poetica, ma la sua curiosità lo porta a esplorare continuamente nuove combinazioni, offrendo al pubblico una visione originale e personale del fare arte.

“Il connubio tra tre artisti – spiegano gli organizzatori della mostra - così diversi tra loro per stile, tecnica e sensibilità promette di suscitare emozioni autentiche e profonde. ‘Liberi pensieri’ è più di una mostra: è un invito a rallentare, osservare, ascoltare e lasciarsi attraversare da messaggi che parlano di realtà, sogni e possibilità.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 27 aprile il venerdì, sabato e domenica, con orario 15,30 – 19,30.

L’ingresso è libero.