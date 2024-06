"The Musical": un viaggio attraverso la storia del musical a Villa Belvedere Radicati di Saluzzo

"The Musical - Storia del Musical...in una serata!" è un concerto-spettacolo che ripercorre la storia del musical attraverso alcuni dei suoi brani più conosciuti.

Si terrà, sabato 22 giugno alle 21, nel giardino di Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino 17 a Saluzzo.

Lo spettacolo fa parte della 45esima stagione di Antidogma Musica ed è organizzato in collaborazione con l'Associazione Arte Terra e Cielo che gestisce la dimora storica, e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Protagonisti della serata saranno il noto attore televisivo Max Pisu che, con la sua ironia e il suo talento, guiderà il pubblico attraverso le storie e i personaggi che hanno reso celebre il musical, la voce recitante di Giorgio Caprile ideatore e regista dello spettacolo, Sang Eun Kim, soprano dalla grande espressività, interpreterà le arie più celebri del musical sulle note del pianoforte del maestro Luigi Giachino, autore anche delle trascrizioni musicali.

Il pubblico farà un viaggio attraverso le diverse epoche del musical, dai classici del primo Novecento come "Smoke gets in yours eyes" di Jerome Kern e "Over the rainbow" di Harold Arlen, "New York, New York" di John Kander, fino ai successi più recenti come "Circle of life" di Elton John e "Don't cry for me argentina" di Andrew Lloyd Webber.