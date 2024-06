Pepe Unchained irrompe sulla scena delle meme coin

Il settore delle meme coin è in rapida evoluzione e il nuovo token Pepe Unchained (PEPU) ha reso le cose molto più interessanti. La prevendita è stata lanciata solo quattro giorni fa e ha già raccolto oltre $ 200.000.

E con il team che pianifica di costruire una blockchain di livello 2 (L2), potrebbe essere questa la prossima meme coin ad esplodere?

Pepe Unchained è la meme coin con la propria blockchain

Pepe Unchained è molto più della normale meme coin. Il progetto ospiterà una blockchain L2, che toglierà parte del carico dalla rete principale di Ethereum. Considerala come una strada a pedaggio che ti consente di andare da A a B molto più velocemente.

Si tratta di un’enorme differenza rispetto alle altre meme coin, che colloca Pepe Unchained in una posizione favorevole per raggiungere il successo.

L2 ha anche un bridge integrato verso la rete principale di Ethereum in modo che gli utenti possano trasferire senza problemi le proprie risorse tra le chain.

Ma la parte interessante è che si prevede che “Pepe Chain” sarà 100 volte più veloce di Ethereum! Ciò richiede abilità tecniche, ma PEPU avrà un futuro brillante se il team avrà successo.

PEPU non è solo un'immagine divertente; rappresenta valore in un ecosistema pionieristico. Quindi, non sorprende che la community stia crescendo in modo esponenziale. Il canale Telegram del progetto ha quasi 2K utenti, mentre il suo account X ha 1,3K follower.

Pepe Unchained raccoglie $ 200.000 e offre enormi premi di staking

Sebbene il caso d’uso di Pepe Unchained sia solido, resta ancora da vedere se il team sarà in grado di garantire risultati. Tuttavia, la community sta supportando correttamente il progetto, come dimostrano i $ 200.000 raccolti in prevendita in quattro giorni.

Non solo, sono già stati messi in staking oltre 8 milioni di gettoni PEPU, a rappresentare la visione a lungo termine degli investitori per il progetto.

L’APY del 18.000% non rimarrà così alto: diminuirà man mano che verranno messi in staking più token. Ma questo è un motivo in più per cui gli investitori si stanno affrettando ad intervenire presto.

La prevendita di Pepe Unchained accetta pagamenti con ETH, USDT, BNB e carte bancarie.

La tokenomics di Pepe Unchained è in linea con il suo tentativo di crescita. Il 20% dei token è destinato alla prevendita, il 30% ai premi di staking e il 20% al marketing.

La fase successiva della rivoluzione delle meme coin

Fino ad ora, il mercato delle meme coin si è concentrato principalmente su progetti rivoluzionari e poi su imitazioni meno riuscite.

Numerosi progetti a tema Pepe hanno tentato di replicare il successo dell’OG, ma con scarsi risultati. Ma è proprio qui che Pepe Unchained punta a distinguersi.

Pur incapsulando il fascino memetico di Pepe, la sua blockchain interna soddisfa una vasta esigenza del mercato: fornirà transazioni più veloci ed economiche rispetto a Ethereum.

E con la rete dedicata alle meme coin, le possibilità sono infinite. Potrebbe essere il prossimo passo nella rivoluzione delle meme coin delle criptovalute.

I nuovi progetti probabilmente sceglieranno un ramo Ethereum veloce e scalabile dedicato alle meme coin piuttosto che un’alternativa generalista.

E se inizia a prendere ritmo, aumentano anche le possibilità di un’adozione di massa da parte degli utenti. Il progetto ha ancora molta strada da fare, ma questa è una buona notizia per coloro che investono sin dall’inizio.

Il team sta già facendo passi nella giusta direzione con un whitepaper e una roadmap approfonditi. Anche la società di sicurezza blockchain SolidProof ha fornito un audit che è risultato perfetto.

Il prezzo attuale è $ 0,008, ma sono previsti aumenti di prezzo incrementali e il prossimo avverrà tra tre giorni.

