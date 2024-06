Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo arriva la 2ª edizione della cena multietnica

Sabato 29 giugno, alle 20.00, in via Augusto Rostagni 23/L, Casa del Quartiere Donatello, arriva la seconda edizione della attesissima cena multietnica di Casa del Quartiere.

È stata chiamata "Caleidoscopio", perché in Casa del Quartiere, se ci si ferma a guardare bene dalla serratura, i colori sono tantissimi, e ognuno ha storie che ci si potrebbero scrivere libri e libri.

Sarà una occasione di incontro, di scambio di parole accoglienti e in cui potersi sentire a casa in mezzo a tanta diversità. Una cena in cui ognuna/o potrà scegliere come comporre il proprio piatto, tra i tantissimi assaggi da Albania, Lettonia, Marocco, Palestina, Tunisia, Senegal e Italia.

Ogni rappresentante di questi paesi ha una relazione speciale con il quartiere e questo luogo. E si sa, quando ci si sente appartenere ad un luogo, si è disposti a mettersi in gioco per valorizzarlo.

Casa del Quartiere Donatello è una realtà che da sempre lavora, in collaborazione e con il supporto dell'amministrazione comunale e molte altre associazioni del territorio, per promuovere la convivenza e la partecipazione attiva dei cittadini che abitano il quartiere.

Per prenotarsi è necessario compilare il form collegato al link https://forms.gle/u81aN5WAo5qVCMaQ8 , oppure telefonare al numero 375 6170299