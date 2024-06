Cambio di location per "The Musical - Storia del Musical...in una serata!", per motivi tecnici anziché a Villa Belvedere Radicati, si terrà al Monastero della Stella di Saluzzo in piazzetta Trinità 4.

Biglietto d’ingresso 2 euro.

Info e prenotazioni: stampa.antidogmamusica@gmail.com

Dettagli dell'evento qui:

https://www.targatocn.it/2024/06/20/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/the-musical-un-viaggio-attraverso-la-storia-del-musical-a-villa-belvedere-radicati-di-saluzzo.html