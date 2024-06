Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 35 anni

Il mondo fa meno paura se hai qualcuno cammina a fianco a te e ti tiene la mano, e lui sta cercando proprio una donna con cui mettersi in cammino, è un bel ragazzo 35enne, è alto, fisico atletico, sorriso smagliante, barba curata, espressivi occhi blu, analista di laboratorio, cerca una ragazza romantica come lui, che sia carina, ironica, con cui fare progetti per il futuro, tu che leggi, ce l'hai qualcuno che ti tiene per mano? CONTATTALO ORA

Lui single, 46 anni

Ama la vita e la buona compagnia, è sempre lui che cucina per gli amici, gioca a golf, 46enne, divorziato, ha un'ottima occupazione, bel fisico, un viso sexy, alto, brizzolato, occhi verdi, insomma si direbbe che ha tutto, ma lui è convinto che senza una passione vera per una donna, tutto le cose belle che ha, hanno meno significato, per cui sogna di incontrare una donna passionale, intelligente...CONTATTALO ORA

Lui single, 56 anni

È il classico bell'uomo alto, brizzolato, grandi occhi scuri, bei lineamenti, ama ballare il tango, è un uomo passionale, carattere forte, ma si scioglie davanti al sorriso di una signora, divorziato, medico dentista, 56enne, spera di incontrare sul suo cammino una donna coraggiosa, che abbia voglia di rimettersi in gioco e che non abbia paura di innamorarsi di nuovo, perchè la vita senza amore che vita è?….CONTATTALO ORA

Lui single, 64 anni

Distinto, elegante, romantico, bel signore, magnetici occhi verdi, imprenditore, 64enne, aspetto giovanile, ama il teatro e la musica classica, nel tempo libero si occupa di volontariato, nella sua vita manca solo una donna che ami le cose semplici, perchè lui, nonostante tutto, è un uomo semplice, ama tanto le coccole... CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

È una donna determinata a costruire una famiglia, semplice, carina, bellissimi occhi azzurri, lunghi capelli castani, 30enne, nubile, lavora onestamente, le piace la musica, ama passeggiare in montagna, vive sola, vorrebbe incontrare un uomo italiano, non importa l'età, di cui innamorarsi veramente, per futura convivenza o matrimonio. Per favore non chiamare se non seriamente intenzionato…CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Bionda, occhioni neri da cerbiatta, fisico armonioso, ha un sorriso che conquista, 40enne, commessa, ha realizzato tutti i sogni che aveva nel cassetto, anche acquistare la casa in cui vive, ma non ha ancora trovato l'uomo giusto per lei, potrebbe essere anche più grande, ma con cui poter pensare a una vita futura in coppia, e per amore, lei sarebbe anche disponibile a trasferirsi, se lo trovasse. Se pensi di essere tu prova a chiamarla, potreste cambiare la vostra vita insieme......CONTATTALA ORA

Lei single, 51 anni

È possibile avere 51 anni , non sentirli e non dimostrarli, perchè si ha il cuore giovane, è una donna affascinante, meravigliosi occhi verdi, altezza media, bel fisico, conduce un agriturismo, è una donna molto semplice e alla mano, fa lunghe passeggiate, coltiva rose, sola da tempo, cerca signore sincero,non importa anche se più maturo, ma fidato, con cui condividere buona amicizia e poi eventuale vita insieme. Chiamala.... CONTATTALA ORA

Lei single, 62 anni

Dicono che la solitudine sia una malattia, lei è piemontese, 62enne, signora carina, bionda, occhi celesti, snella, ha un carattere dolcissimo, tutti le vogliono bene, vedova da tempo, vive sola, ma per lei la solitudine ora è diventata pesante, le piace tanto cucinare e tenere in ordine la casa, vorrebbe con tutto il cuore incontrare un bravo signore, anche più maturo, ma che le voglia bene, e con cui farsi buona compagnia…CONTATTALA ORA

