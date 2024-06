Mercoledì 26 giugno a Villa Belvedere “Nui dui”: risate, riflessioni e musica con Pippo Bessone e Luca Occelli

A Villa Belvedere Radicati, mercoledì 26 giugno alle 21, l’esilarante duo formato da Pippo Bessone e Luca Occelli portano in scena lo spettacolo musicale “Nui dui” (Noi due).

Nel giardino terrazzato dell’antica dimora sulla collina di Saluzzo (in via San Bernardino,17) arrivano le canzoni raccontate, teatralizzate, mimate, ma soprattutto cantate da Bessone e Occelli.

Sarà un viaggio musicale tra ironia e riflessione in cui i due protagonisti faranno immergere lo spettatore un simpatico viaggio in un mondo a cavallo tra la lingua italiana e il dialetto piemontese

Le canzoni, ironiche e lievi, si alternano a momenti profondi e struggenti, il tutto condito da una godibilità musicale impeccabile.

Tra risate e commozione, lo spettacolo ci regala momenti di puro intrattenimento, con una dose di critica sociale mai banale.

Molti brani nascono da esperienze personali degli artisti, ma non per questo mancano di riflessioni universali che il pubblico non può fare a meno di condividere (tanto da commentare ad alta voce, tra il serio e il faceto).

Altri brani, invece, sono rivisitazioni di celebri canzoni italiane e internazionali, che vengono cantate in coro coinvolgendo tutto il pubblico.

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro (per gli associati ad Arte Terra e Cielo), 5 euro per i minori di 18 anni.

Per informazioni e prenotazioni:

associazione.arteterracielo@gmail.com

info@villabelvedereradicati.it

Tel: 351-5718472.