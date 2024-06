Nuove cariche al Lions Club Racconigi

L’anno sociale 2024-2025 del Lions Club Racconigi vedrà nuovamente Presidente Vincenzo Inglese, classe 1945, colonnello dell’esercito ed ex vice sindaco di Carmagnola confermato alla guida del sodalizio racconigese nell’ultima assemblea dei soci, carica ufficializzata nel corso della serata di chiusura dell’anno sociale che ha avuto luogo nei giorni scorsi presso la sede sociale del ristorante l’Arancera di Piazza della Libertà. Con Vincenzo inglese, che con il nuovo anno sociale inizierà la sua quarta esperienza come Presidente del Lions Club Racconigi, sono stati confermati Emidio Martino 1° vice presidente, Giacomino Beltrando 2° vice presidente, Lorenzo Tosco segretario, Giuseppe Fava tesoriere, Domenico Giaccone cerimoniere, Enrico Gaveglio censore, Salvo Cirrito revisore dei conti, Valerio Oderda presidente del comitato del club addetto ai soci, Luca Redigolo coordinatore LCIF, Silvia Ragona addetta ai services, Michele Tropini alla comunicazione e marketing, del Consiglio Direttivo fanno parte anche Marco Cavallari, Antonio Sibona, Michele Tuninetti e Luigi Bollino.

Nel suo intervento Vincenzo Inglese ha ringraziato tutti i soci della fiducia accordata ed ha espresso la sua gratitudine a tutti i componenti del Consiglio Direttivo che lo hanno sostenuto nell’attività svolta che è stata molto intensa con lusinghieri risultati in quanto sono stati portati a termine dei services importanti che hanno contribuito a sostenere persone in difficoltà con spettacoli e serate di beneficenza a favore di ospedali, strutture ed associazioni e, per quanto concerne la salute a promuovere la prevenzione contro il diabete, il glaucoma con screening sul territorio. A maggio è anche partita la 1^ edizione del premio giornalistico in ricordo del socio Aldo Mano , premio quest’anno assegnato a Martino Villosio redattore ed anchorman della sede RAI di Torino di origini racconigesi.

Per il nuovo anno sociale il Presidente Inglese ha espresso la volontà di coinvolgere di più le scuole sia per quanto concerne la prevenzione (ambliopia) che per attività a carattere ambientale e letterario.

Nel corso della serata il Presidente Vincenzo Inglese ha presentato un nuovo services “Solidarietà” ideato dal Club ed ha consegnato al Vice Presidente della C.R.I. di Racconigi, Giorgio Amoroso, dei voucher che verranno distribuiti a persone bisognose che hanno necessità di utilizzare il servizio della locale C.R.I. per raggiungere ospedali, case di cura per visite specialistiche.

Infine soddisfazione è stata esternata dal Presidente Vincenzo Inglese in quanto nell’anno sociale, che si è appena concluso, il Club ha accolto l’ingresso di due nuovi soci Simona Bertero e Bruno Armone Caruso.