Autostrada A6, auto perde il controllo in zona Priero: nessun altro mezzo coinvolto.

Incidente sull'autostrada A6 in direzione Torino. Auto perde il controllo autonomamente in zona Priero, ma fortunatamente non coinvolge altri mezzi.

Il conducente è rimasto lievemente ferito, affidato alla cure dei sanitari del 118.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale e stanno arrivando le squadre dei vigili del fuoco volontari di Ceva e di Cairo Montenotte, dal Comando provinciale di Savona in supporto.



Non si registrano interruzioni alla viabilità, ma possibile una deviazione del traffico ed eventuali rallentamenti, anche a causa dei cantieri presenti.